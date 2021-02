«On tervitatav, et Vabariigi Valitsus on võtnud suuna muuta riigivalitsemine ja otsustusprotsessid läbipaistvamaks. Lobitöö ausamaks ning selgemaks muutmisest on ka eelnevalt räägitud, kuid selles osas ei ole seni olulisi muutusi toimunud,» sõnas ettevõtjate esindusorganisatsiooni Eesti Kaubandus-Tööstukoja peadirektor Mait Palts ning lisas, et varasemalt on teemaks olnud küll erinevate registrite loomise vajadus, kui nende reaalne mõju protsesside läbipaistvamaks muutmisele on siiski pigem tagasihoidlik ja näiline.