Graafik ⟩ Pensionisambast lahkujate arv läheneb sajale tuhandele

Väljavõtmise avalduse esitajate keskmine vanus on 39 aastat ning praegu on naised meestest pisut agaramalt pensioniraha välja võtmas: avalduse on esitanud 49 818 naist ja 45 876 meest.

Tasub tähele panna, et numbrid on perioodi kohta 1. jaanuarist kuni 18. veebruarini ega sisalda tühistatud avaldusi.

Kuna avalduse esitajate keskmine vanus on 39 aastat, tähendab see, et ilmselt on keskmine raha väljavõtja teise sambaga liitunud algusest ehk alates 2002. aastast. Nende kogutud rahast läheb 20 protsent tulumaksuna riigile.