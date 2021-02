Tallinna tunneli rajaja katsetab ehitust Euroopa sügavaimas kaevanduses

Pyhäsälmi kaevandus, kus asub sajakilomeetrine tunnelivõrgustik, lõpetab plaanide kohaselt selle aasta lõpus tegevuse. Põhja-Pohjanmaa maakonnas asuv sajakilomeetrise tunnelivõrgustikuga kaevandus ulatub 1,4 kilomeetrit maa alla ning on Euroopa sügavaim mitteväärismetallikaevandus. Valtoneni sõnul on kaevandus sobilik näiteks meretunneli ehitajate koolitamiseks.

Pyhäjärvi linnapea Henrik Kiviniemi sõnul on tal hea meel, et kaevanduses mingisugune tegevus jätkub ning märkis, et kokkuleppe eesmärk on leevendada sulgemisega seotud negatiivseid mõjusid. Ta lisas, et koolitust viiakse läbi kohalike haridusasutuste, ülikoolide ja polütehnikumidega. Kustaa Valtoneni kinnitusel saavad loodavas uurimiskeskuses tööd ka kohalikud.