Uudsest biotehasest saadi esimesed tonnid puidusuhkrut

Projekti esimese etapi ehitustööd viidi lõpule eelmisel aastal ning alanud on teise etapi ehitustööd, mille raames rajatakse võimalused hüdrolüüsiks, separeerimisprotsessiks ja ligniini kuivatamiseks, teatas Sweetwoods konsortsiumi juhtiv Graanul Biotech.

Ettevõtte hinnangul on uudse ligniini ja suhkrute tööstuslik toodang katsetehasest saadaval järgmise aasta viimases kvartalis.

Pakub naftasaadustele jätkusuutlikku alternatiivi Projekti uudsel puidu osadeks lõhustamise ehk fraktsioneerimise tehnoloogial põhinevas katsetehases kasutatakse jätkusuutlikku lehtpuidu biomassi, et demonstreerida tööstuslikuks mastaabis, kuidas on võimalik kasutada uudset eeltöötlustehnoloogiat koos uuenduslike ensümaatiliste lahendustega, et toota kvaliteetset ligniini ja puidusuhkruid. Ainulaadse tehnoloogia abil muudetakse 90 protsenti lehtpuidust ligniiniks ja suhkruteks, mida saab kasutada toormena biomaterjalide ja biokemikaalide tootmiseks ning seeläbi luua uusi väikese ökoloogilise jalajäljega biopõhiseid väärtusahelaid.

«Kogu fraktsioneerimisprotsess tuleb veel panna proovile ööpäevaringse täismahus tootmise kontekstis, kuid esialgse jõudluskontrolli tulemused on olnud paljutõotavad, kuna toodang oli spetsifikatsioonidele vastav ja kvaliteetse koostisega,» ütles Graanul Biotechi teadus- ja arendusjuht, doktor Peep Pitk.

«See tähendab, et oleme rajanud tugeva aluse, et luua lähiajal võimekus toota jätkusuutlikke tooraineid uudsete biomaterjalide ja biokeemiatoodete tootmiseks tööstustes, mis traditsiooniliselt on baseerunud fossiilsel toorainel,» sõnas Pitk.

«Esimeste katsete positiivsed tulemused näitavad, et uudne kõrge puhtusastmega ligniin võimaldab Tecnarol siseneda suurema väärtusega turgudele ja saada konkurentsieeliseid nii jätkusuutlikkuses kui ka jõudluses,» ütles termoplastseid komposiitmaterjale tootva Tecnaro esindaja, doktor Michael Schweizer. 1

Demotehas suudab 90 protsenti madala väärtusega lehtpuust ja tootmisjäätmetest väärindada kõrge puhtusega ligniiniks ja puusuhkruks. FOTO: Pm

Esimesed märgid positiivsed

Projekti üks eesmärkidest on luua turg ligniini ja suhkrute põhiste platvormkemikaalide jaoks. Konsortsiumipartner Tecnaro – mis arendab ja toodab termoplastseid komposiitmaterjale – kinnitab, et projekti raames toodetud kõrge puhtusastmega ligniini on võimalik kasutada biokomposiidi tootmisel tavapärase ligniini asendajana, võimaldades toote paremat kvaliteeti ja lõhna puudumist.

Pea pool raha Euroopast Sweetwoods projekti üheksa osalejat esindavad kuut Euroopa Liidu riiki. Ettevõtted sõlmisid toetuslepingu institutsiooniga Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI-JU). Projektile sai teadus- ja arendustegevuse toetust Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni rahastusprogrammist Horizon 2020. Sweetwoods projekti kogueelarve on 43,2 miljonit eurot, millest 20,96 miljonit eurot on Euroopa Liidu tagastamatu toetus ja ülejäänu panustavad projektis osalevad ettevõtted omaosalusena. Esimese demoüksuse toormevajadus on alla 25 000 kuupmeetri puitu. Tehas rajati Imavere pelletitehase juurde, kuna seal on olemas peaaegu kogu vajalik maa ja infrastruktuur, mida tehase ehitamiseks vaja läks.

Konsortsiumi liige Recticel hindab, millised ligniini tüübid sobivad kõige paremini kasutamiseks isolatsiooniplaatide jäigas vahtmaterjalis, Global Bioenergies on edukalt suurendanud puidujääkidest saadud suhkrutel põhineva bio-isobuteeni tootmist.

Ettevõte panustab ka taastuvatel ressurssidel põhinevate kosmeetikatoodete turustamisse, olles registreerinud esmakordselt EL-is suhkrutest toodetud isobuteenil põhineva kosmeetikas kasutamiseks mõeldud põhikoostisaine.

Uuritakse ka keskkonnamõju

Projekti oluline osa on hinnata Sweetwoodsi tehase, lähteainete ja väljatöötatud toodete keskkonnamõju ja sotsiaal-majanduslikku mõju. Konsortsiumi liige 2B on tegelenud kogu puidu fraktsioneerimise protsessi olelusringi hindamisega, et arvutada välja protsessi väljundite ehk suhkrukontsentraatide ja ligniini keskkonnamõju.

