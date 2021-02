Tallink täpsustas laevaga Soome minejate koroonanõudeid

Kuna alates teisipäevast tuleb Soome reisides esitada laevafirmadele negatiivse koroonatesti tõend või haiguse läbipõdemist kinnitav arstitõend, täpsustas Tallink, et tunnistab nii paber- kui ka digidokumendina esitatult PCR-testi, PCR-kiirtesti, LAMP-testi, antigeenitesti ja antigeeni-kiirtesti, kui need on tehtud maksimaalselt 72 tunni jooksul enne reisi.