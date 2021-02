Eestlaste laenuäri Balkanil suurendab haaret

«Pandeemiast tulenevate liikumispiirangute ja laenumoratooriumite tõttu oli juba esimese kvartali lõpuks selge, et esialgseid eesmärke me ei täida. Meil oli plaan jõuliselt laieneda, kuid selle asemel keskendusime oma tehnoloogia arendusele, tagasimaksete kogumisele ja lõime puhvreid tulevaste laenukahjude kaitseks,» selgitas Iutecredit Europe juhataja Tarmo Sild.

Frankfurdi börsilt kaasati 10 miljonit

Sild on 2021. aasta osas optimistlik. «Pandeemia seab kindlasti veel väljakutseid, kuid ootame, et tehtud investeeringud digitaalsetesse tehnoloogiatesse hakkavad meile tagasi tooma ja näeme ka laienemisvõimalusi teiste ettevõtete ülevõtmise teel. Lisaks plaanime taas hoogustada äritegevust Bulgaarias,» rääkis Sild.

Kuidas Balkanile jõuti?

«Me pakume järelmaksu ja makselahendusi ning meie tavaline klient on Balkani poolsaare inimene. Sealne vahe Eestiga on kauge ja päris suur. See on huvitav piirkond, mis koosneb eri rahvastest ja kultuuridest ning on väga kihistunud nii usuliselt kui ka ajalooliselt: paljudel on oma, ütleme, mingi vihavaen või liitlassuhe teistega,» selgitas Tarmo Sild sügisel Kuku raadio saates «Majandusruum» antud intervjuus.