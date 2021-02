Briti ülemkohus tunnistas Uberi autojuhid töötajateks

Otsus on märgiline, kuna tõenäoliselt inspireerib see nn tööampsude tegijaid hagema teisi jagamismajanduse teenusepakkujaid ja mõjutab ka teiste riikide õigusemõistjaid tegema sarnaseid otsuseid, ütlevad eksperdid.

Poolteist aastat tagasi alustas Londonis tegevust ka Eesti transpordiplatvorm Bolt. Postimehe küsimusele, kuidas mõjutab reedene otsus Eesti transpordiplatvormi tegevust, vastas ettevõtte esindaja, et Briti ülemkohtu otsus on väga värske ning täpsema seisukoha kujundab Bolt siis, kui juristid on sellega põhjalikumalt tutvunud.