Merko Leedu tütarfirma ehitab 4 miljoniga tuulepargi taristurajatisi

Lepingu maksumus on ligikaudu 4 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Tööde valmimise tähtaeg on 2021. aasta septembris, teatas Merko Ehitus börsile.

UAB Merko Statyba on Leedu ehitusettevõte, mis teostab üld- ja elamuehituse töid. Merko Ehituse kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus.