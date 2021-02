Konkurentsiamet tõmbas Linnamäe hiidtehingule pidurit

Konkurentsiamet jõudis menetluse tulemusena seisukohale, et koondumine võib oluliselt kahjustada konkurentsi kinodes filmide näitamise kaubaturgudel Tallinnas ja selle lähiümbruses , kus turuosa kokku oleks tõusnud üle 80%. Samuti Tartus, kus turuosa oleks tõusnud üle 90%. Lisaks tõi konkurentisamet välja, et ühel koondumise osalisel on tugev positsioon filmide levitamise kaubaturul, mis võimendaks omakorda koondumise negatiivseid mõjusid.