Eksperdid osutavad: kümme viga, miks sinu CV valikust kõrvale jääb

Sinu CV jääb kõrvale, kui seal ei ole piisavalt infot. Jälgi, et tulevasel tööandjal tekiks sinust tervikpilt – mis haridus sul on, milline töökogemus, millised oskused ja omadused.

Kui CV on liiga pikk, läheb oluline infomüras kaduma ja sadade teiste hulgas ei jõua värbaja sellesse süveneda. Tasub üle vaadata, kas CV-sse kirja pandu on ikka konkreetse konkursi vaates oluline. Sageli kiputakse liialdama täiendkoolituste nimekirjaga, mis võib ulatuda aastakümnete taha. 5 viimasest aastast piisab küll.

Mõned nõuanded ka juhuks, kui kandideerid läbi Töötukassa tööotsingu portaali või mõne muu veebilahenduse.

Tee esimene samm

Kui kandideerid veebiportaalis ja CV vormi alguses on eesmärgi või töösoovi lahter, täida see ära. Nii on tööandjal lihtsam Sinu oskustest ja ootustest ülevaadet saada, et Sulle juba sobivaim pakkumine teele panna.

Ja näe veel natuke vaeva

Töötukassa süsteem saadab Sulle seda sobivamaid pakkumisi, mida paremini oled oma oskused kirjeldanud. Load, sertifikaadid, tunnistused, keeleoskused, arvutiprogrammid, haridus, töökogemus - kõik need on olulised andmed. Aga kui tööandja Su CV juba avab, soovib ta näha ka isikuomadusi, et mõttes Sind tulevasse meeskonda paigutada. Too välja oma positiivsed küljed.

Lase tööandjal ennast leida

Kui täidad oma CV e-töötukassas, oled nähtav sadadele tööandjatele. Kasuta seda võimalust ja tee oma CV sisukaks. Ettevõtte personalitöötaja võib Sinu CV avada potentsiaalsete kandidaatide hulgast, kes on tema tööpakkumisega seotud ja kutsuda Sind töövestlusele. Hoia oma CV alati asjakohane ja korrektne.