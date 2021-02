Video, blogi ja galerii ⟩ Kracht: joonistub mulje, et Jüri Ratas oli peaminister Kersti Krachti valitsuses

Kracht lausus, et ei tea, kes tema vahistamise tellis, kuid soovitas ajakirjanikel huvi tunda Eesti allhoovuste vastu. «Kes lõpetavad, kes algatavad kriminaalasju,» vihjas Kracht. Nimesid ta avaldama ei soostunud. «Mul on lapsed ja lapselapsed. Kas te tahate, et ma saaksin pärast kuuli pähe?»

Kracht märkis enda mõjuvõimu kohta, et ajakirjanduses kajastatust joonistub mulje, justkui oli Jüri Ratas peaministriks Kersti Krachti valitsuses. Ning et tema ainuisikuliselt tegeles ka seadusandlusega. «See, et ma häälekalt ametnikelt nõudsin valitsuskabinetis kokku lepitut, ei tähenda, et ma ainuisikuliselt otsustan,» lausus Kracht.

Enda võimukust kommenteerides lausus Kracht: «Mul on laialdased teadmised, ma nägin tervikpilti. Ütlesin oma arvamuse ja minuga arvestati» See tema sõnul aga ametnikele ei meeldinud. «Ametnikud tahtsid tegutseda omapäi, selles oli küsimus,» lausus Kracht.

Kaitsepolitsei töötajad pidasid Kersti Krachti ning ettevõtja Hillar Tederi Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud võimalikes korruptsioonikuritegudes kahtlustatavatena kinni 12. jaanuaril. Ringkonnakohtu otsusega vabanes Kracht vahi alt 16. veebruaril.