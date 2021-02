Kaja Kallas tööandjatele: lubage töötajad kaugtööle ja tagage ohutu töökeskkond

«Iga kaheksas inimene nakatub töökohal, iga kolmanda puhul ei tea me nakatumise allikat, kolmandik aktiivsetest nakkuskolletest on töökohakolded. Seega levib viirus kohtades, kuhu valitsus oma piirangutega sisuliselt sekkuda ei saa. Koroonaviiruse väga laialdane levik nõuab meilt kõigilt hoolast käitumist igal pool ja igal hetkel,» rõhutab Kallas.

«Palun pöörduge oma liikmeskonna poole ning edastage minu üleskutse saata kaugtööle kõik töötajad, kelle tööülesanded seda võimaldavad. Olukorras, kus töötajaid pole võimalik kodutööle saata, palun tööandjate kaasabi, et korraldada töökeskkond selliselt, et minimeerida vahetuid kontakte ja viiruse leviku riske. Äärmiselt oluline on kanda maske igas olukorras, kus toimuvad inimeste vahelised kokkupuuted. Seda nii töö ajal kui ka puhkehetkedel,» toonitab ta.

Kallase sõnul on oluline jälgida, et ohutusmeetmetest peaksid kinni ka ettevõtete kliendid: «Eraldi palve on teile, kaubandusettevõtjad, palun tagage, et inimesed teie poodides kannaksid maske, hoiaksid turvalist kahemeetrist vahet ning et tagatud oleks desinfitseerivate vahendite kättesaadavus.»