Valitsus lõpetab Louis Freeh' rahapesu-uurimise lepingu

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul kinnitasid Eesti uurimis- ja järelevalveasutused, et neil on oma USA partneritega head ning tihedad otsekontaktid ja aktiivne koostöö rahapesu-uurimiste raames toimub ladusalt.

Välja maksti üle poole miljoni

Rahapesu-uurimisi puudutav infovahetus on siiani toimunud ja toimub ka edaspidi kahe riigi asutuste vahel otsesuhtlusena. Kasvamas on samuti Eesti riigi võimekus USAs justiitsvaldkonnas oma huve esindada, Eesti riik saadab lähikuudel USA-sse justiitsatašee. Tema üks olulisemaid ülesandeid on esindada ja kaitsta Eesti riigi huve suurtes rahapesu-uurimistes, et võimalusel ka tulevikus trahvide jagamisest osa saada.