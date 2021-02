Eestlaste uus rakendus aitab oskused lisaraha teenima panna: kasvõi 700 eurot nädalas

Koroonapandeemia on kasvatanud töötuse viimase kaheksa aasta kõrgeimale tasemele. Kui eelmise aasta veebruaris oli töötukassa andmetel registreeritud töötuid 36 000 kandis, siis nüüdseks on see number tõusnud enam kui 57 000 inimeseni. Paljudel nendel inimestel on oskused, mis teiste inimeste elu oluliselt kergemaks teeksid, kuid mida saatuse tahtel nad praegu rakendada ei saa.