OTSEÜLEKANNE ⟩ Ajalooline missioon: NASA kulgur laskub täna õhtul Marsi pinnale

NASA ülekanne algab kell 21.15, mil Perseverance alustab kõigi aegade kõige keerulisemat maandumist Marsi pinnale. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis peaks kulgur punase planeedi pinnal maanduma kella 22.45 ja 23 vahel. Kuna kulgur on varustatud enam kui 20 kaamera ja mikrofoniga, peaks eduka laskumise korral jõudma Maale rohkelt enneolematut foto-, video- ja helimaterjali.

2020. aasta suvel Marsi poole saadetud seadmed on vägagi suure tähendusega sest seda võib käsitleda osana ulatuslikust ettevalmistustööst, et hakata looma inimasundust Marsile. Kavandatud katsete hulgas on muu hulgas ka eksperiment, millega Marsi atmosfääris rikkalikult leiduvat süsihappegaasi muuta hapnikuks ning kütuseks, mida saaksid inimesed tulevikus kasutada oma asunduste ülalpidamiseks.