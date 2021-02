Luminori investeerimisjuht: aktsiaturgude kõige olulisem mõjutaja on USA majanduse turgutamise pakett

Toetuspakett ei pruugi hästi mõjuda

«Kuigi USA valitsusepoolne uue toetuspaketi väljatoomine on nii majanduse kui ka puuduses inimeste seisukohalt õilis, ei pruugi seekord fiskaalmeetmed finantsturgudele ega nende stabiilsusele enam hästi mõjuda,» märkis ta. Selle peamine põhjus on Skvortsovi sõnul tõsiasi, et valitsuse kulutusi tuleb rahastada ning see on võimalik kahel viisil – kas makse tõstes või täiendavaid riigivõlakirju emiteerides.