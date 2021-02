Kaja Kallas: ettevõtjad ei saa loota täismahus riiklikele hüvitistele

Peaminister Kaja Kallas ütles valitsuse pressikonverentsil, et piirangutest mõjutatud ettevõtete võimalikke toetusmeetmeid arutatakse pealelõunal, kuid rõhutas, et kriisiolukorras on kõigil omad kohustused ja kulud kanda.

«Seda ei saa eeldada, et riik hüvitab kõik ja täies mahus. Loomulikult saame aru, et siin on tööjõuga küsimused ja me neid kompensatsioonimehhanisme arutame, aga kriisis peavad kõik oma osa kandma,» sõnas peaminister.