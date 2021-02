Meemikrüptoraha tegi tundmatust isikust miljardäri

Krüptoraha anonüümse olemuse tõttu on keeruline kindlaks teha, kellele täpselt suur summa kuulub. Tegemist võib olla ühe inimese või ka hoopis ettevõttega.

Tundmatule isikule kuulub 38,6 miljardit dogecoini. Ta on sageli ostnud korraga 28,061971 dogecoini, mis võib olla viide Elon Muskile, kes on sündinud 28. juunil 1971. Nii Musk kui ka Snoop Dogg ja Gene Simmons on dogecoini viimasel ajal sotsiaalmeedias reklaaminud.