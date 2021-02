Tegemist on spoofing (nime võltsimine) ründega, kus imiteeritakse ülikooli ja rektorit, lootes sellega teha kahju või saada kasu. Tehnikaülikooli IT-osakond kinnitas, et rektori e-posti konto ei ole kaaperdatud.

Kirjale on manustatud fail, mis tegelikult on pahavara. See tegeleb eelkõige arvutitest info vargusega (paroolid, krüptovaluuta «rahakotid» jmt).