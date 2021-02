Swedbank toob klientideni uued investeerimisfondid

Fondidesse investeerimisel on enamlevinud tasud – sisenemistasu, väljumistasu, haldustasu ja väärtpaberikonto kuutasu. Tehingud Swedbank Roburi ja teiste Swedbanki fondidega on sisenemis- ja väljumistasuta ja nende hoidmine oma väärtpaberikontol on kuuhooldustasuta. Ainuke tasu, mida klient maksab on haldustasu.