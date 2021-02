Vaba Akadeemia loeng ⟩ Laur Järv: «Geomeetria, gravitatsioon ja gigamaailma grammatika»

Kui «looduse keel on matemaatika», siis selle keele grammatika vähemalt suure universumi kirjeldamisel tundub olevat geomeetria. Heidame kiire pilgu geomeetriliste ideede arengule Platonist Einsteinini ning seejärel arutleme, kuidas kaasaegne fundamentaalfüüsika maailma süvastruktuuri kirjeldamisel võiks Einsteinist edasi minna.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on 2018. aasta alguses asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.