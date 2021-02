USA süüdistab Põhja-Korea häkkereid suure hulga krüptoraha varastamises

«Põhja-Korea agendid, kes kasutavad klaviatuuri relvade asemel ja varastavad krüptoraha rahakotte, on maailma juhtivad pangaröövlid,» ütles peaprokuröri abi John Demers The Guardiani vahendusel.

Kolm ametnikku häkkisid nii ettevõtete kui ka tavainimeste arvutitesse, et pääseda ligi krüptorahale. Üks nendest kolmest on Park Jin Hyok, keda on varem süüdistatud ka 2014. aasta küberrünnakus filmistuudio Sony Pictures vastu.