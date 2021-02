Eestis on tarbimislaen Eesti kalleim, intressi küsitakse nii palju kui vähegi saab. Pangad poevad vähese konkurentsi taha. Foto: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees FOTO: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Pandeemia-aasta on oluliselt muutnud eestimaalaste tarbimislaenude praktikaid. Naiste seas on väikelaenude võtmine vähenenud, samas meeste hulgas suurenenud. Kuni 40-aastaste meessoost klientide seas on tarbimislaenud pea kaks korda rohkem küsitud pangatoode kui naiste hulgas.