Austraalia valitsus taunis Facebooki uudistepiiranguid

«Facebookil ei ole õigus. Selline tegutsemine on tarbetu ja raskekäeline ning kahjustab tugevasti nende mainet Austraalias,» märkis rahandusminister Josh Frydenberg.

Frydenbergi kinnitusel on valitsus endiselt täielikult pühendunud oma plaani elluviimisele.

«See, mida tänased sündmused kõigi austraallaste jaoks kinnitavad, on nende meedia digitaalhiiglaste tohutu turujõud,» jätkas minister.

«Need digitaalsed hiiglased kõrguvad meie majanduses ja digitaalmaastikul ning on väga suured ja mõjuvõimsad,» sõnas Frydenberg.

Austraalia mitmed pääste- ja hädaabiteenistused teatasid neljapäeval, et nende tegevust mõjutavad USA suhtlusvõrgustiku Facebooki uudistepiirangud. Kuuldavasti on uudistesisu jagamise keeld muutnud tühjaks leheküljed, kus on hoiatused koroonaviiruse puhangute, maastikupõlengute ja tormide kohta. Tuletõrje-, tervishoiu- ja meteoroloogiateenistustel kogu riigis oli probleeme oma Facebooki lehtedega, mida kasutatakse riigis regulaarselt hädaolukordade puhul hoiatamiseks.