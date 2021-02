Suunamudija teenis tuhandeid sellega, et lasi võõrastel inimestel end magades segada

Andy tegi otseülekande sellest, kuidas ta magas, kuid mehe uni polnud just rahulik. Twitchi kasutajad said ülekannet jälgida ja raha eest panna mängima muusikat või saata sõnumeid, mille Andy poolt üles pandud tekst-kõneks teisendaja ette luges.

Paljud vaatajad kasutasid sõnumeid, et käskida nutiabilisel Alexal panna mängima muusika, samuti imiteeriti koera haukumist ja pandi tööle äratuskell. Lisaks ütlesid mitmed vaatajad, et keegi on akna taga, mis ehmatas Andyt korduvalt.