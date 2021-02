Jäämurdjad on jäässe kinni jäänud laevu abistanud juba 50 korral

Jäämurde algusest 17. jaanuaril on transpordiameti laev EVA-316 Pärnu lahes jäämurdeteenust osutanud 33 korda, eelmisel nädalal teenindati 3 laeva. Abistatavate laevadega konvois sõitmise distantsid kõiguvad Pärnus 15-17 miili vahel. Pärnu lahes on jääpiir nädala alguse seisuga umbes 25 miili Pärnu sadama muulidest. Tänu põhjakaarte tuulele on jää ühtlaselt laotunud ja võimsama peamasinaga laevad saavad sadamast väljumisega iseseisvalt hakkama, teatas transpordiamet.

Mitmeotstarbeline laev Botnica on Soome lahes alates eelmise nädala teisipäevast jäämurdteenust osutanud juba 17 korda. Laevadega konvois sõitmise distantsid varieeruvad seal 35-57 miili vahel. Kunda ja Sillamäe piirkonnas on jääolud väga keerulised, kuna jää on tugev ja kohati tugevalt rüsistunud ja ladestunud, mistõttu on laevadel iseseisvalt piirkonnas liikumisega raskusi. Jää paksus varieerub piirkonnas 15-20 cm vahel ning jääala laius kaldast on ligikaudu 20 meremiili.