Analüüs: jälgimispikslitega inimeste järel nuhkimine on muutunud laialdaseks probleemiks

Jälgimispiksel on 1 × 1 kujutise piksel (nagu GIF, JPEG, PNG jne), mis on manustatud e-posti või veebilehele, nagu mõni teine ​​pilt, ainult et see on peidetud. Kuigi pikslid on juba pisikesed, siis pildi läbipaistvaks muutmise, taustaga segamise või mõne koodiga manipuleerimise abil on võimalik jälgimiselement sisuliselt nähtamatuks muuta. Kui see on näiteks emailiga kaasas, siis kirja lugedes registreerib jälgimispiksel selle avamise. Samuti võib see lugeda kokku, mitu korda emaili avati, millises seadmes ja tuvastada IP-aadressi järgi kasutaja asukoha.