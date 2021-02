ARVUSTUS ⟩ Google Pixel 5 – võimas aku, aga üllatavalt halvad kõlarid

Google tuli Pixel 5-ga välja möödunud aasta sügisel, kuid see paisati müüki vaid valitud riikides. Nüüd on see müügil ka Eestis ja peaks kindlasti paeluma neid, kes otsivad endale hea kaamera ja võimsa akuga väiksemat telefoni.

Esmamulje

Kuna nutitelefonid kasvavad järjest suuremaks, siis on meeldiv näha, et endiselt tullakse turule ka väiksemate seadmetega. Pixel 5 on väiksem kui näiteks Samsungi S20 ja S21 seeriate kõige pisemad telefonid. Suurtematest nutitelefonide tootjatest toob vaid Apple müügile veel väiksemaid telefone.

Telefoni mõõdud on 144,7 x 70,4 x 8 millimeetrit ja kaal 151 grammi.

Pixel 5 suurus ja materjal muudavad selle kasutamise väga mugavaks. Telefoni korpus on tehtud alumiiniumist, kuigi käes hoides arvaks, et tegu on pigem plastikuga. Materjal pole aga libe, mistõttu istub see hästi käes.

Telefoniga on karbis kaasas ka laadimisadapter ja juhe. Apple'i ja Samsungi uutel mudelitel enam laadimisadapterit kaasas pole.

Üldised näitajad

Pixel 5-l on kuuetolline FHD+ resolutsiooniga ekraan, mis pakub 90 Hz värskendussagedust. Ekraan on korralik ja just selline nagu Google'i uuelt telefonilt ootaks. Ekraani katab Gorilla Glass 6.

Telefonil on kaheksatuumaline Snapdragon 765G protsessor ja mälumahtu 128 GB. Protsessor jääb küll alla konkureerivate telefonitootjate lipulaevadele, kuid tavalise kasutuse puhul probleeme pole.

Seadme taga on sõrmejäljelugeja, mis võimaldab kiirelt telefoni avada. See reageerib puudutusele hästi, kuigi kui oled harjunud ekraanil või telefoni küljel asuva sõrmejäljelugejaga, siis esimestel kordadel ei pruugi kohe Pixeli lugejal õiget punkti tabada.

Pixel 5 toetab ka 5G mobiilsideühendust.

Kaamera

Eelmiste Pixeli seeria telefonide kaamerad on saanud kiitust ja ka see mudel ei valmista pettumust. Seadmel on 12,2 MP põhikaamera optilise ja elektroonilise pildistabiliseerijaga ning teine kaamera 16 MP ja ülilainurk-objektiiviga. Esiküljelt vaatab vastu 8 MP kaamera.

Kaamera teeb kvaliteetseid fotosid ja töötab hästi erinevas valguses. Inimestele, kellele meeldib palju pildistada, on Pixel 5 kindlasti sobilik telefon.

Pixel 5-ga tehtud foto FOTO: Erakogu

Pixel 5 kaameraga suumides kaotab pildi kvaliteedis märgatavalt FOTO: Erakogu

Aku

Kõige positiivsem üllatus minu jaoks oli Pixel 5 aku. Väikese telefoni sisse on mahutatud 4080 mAh aku, mis peab kaua vastu. Kui väiksemate telefonide puhul tuleb sageli arvestada ka kehvema akuga, siis Pixel 5 kerkib siin konkurentidest esile.

Mitu tundi aktiivset kasutamist, sealhulgas internetis surfamine, videote vaatamine, pildistamine ja mängimine, langetasid õhtuks aku 60 protsendi peale. Sellele järgnes 24 tundi vähest kasutamist ja aku oli kukkunud 45 protsendi kanti. See on märkimisväärne tulemus ja selgelt argument Pixel 5 kasuks.

Kõlarid

Nüüd aga liigume Pixel 5 ühe kõige positiivsema näitaja juurest seadme kõige nõrgema koha juurde. Arvestades seda, millises hinnaklassis telefon on, siis teevad kõlarid kohutavat häält. Helikvaliteet on kehv ja selle üle nurisevad paljud Pixel 5 kasutajad ka internetis.

Telefonil on kõlarid üleval ja allosas. Ülemine kõlar ehk see, mille paned kõrva juurde telefoniga rääkimisel, on ekraani all. Seega telefoni vaadates pole ülemist kõlarit näha, küll aga on seda tunda. Nimelt on telefonikõne ajal tunda kerget vibratsiooni kui teine inimene räägib. See tundub küll alguses veider, aga sellega harjub kiirelt. Helikvaliteet ei anna telefonikõnesid tehes õnneks eriti tunda.

Muusika kuulamisel ja videote vaatamisel torkab kõrva aga kõlarite kehv kvaliteet. Jällegi, sellega harjub ära, aga Google oleks pidanud siinkohal rohkem pingutama.

Hind

Veebipoes Kännukas, mis telefoni Postimehele katsetamiseks andis, maksab Pixel 5 nutitelefon 799 eurot. Teistest Eesti veebipoodidest võib seda leida nii odavama kui kallima hinnaga, mistõttu võib öelda, et 799 on enam-vähem keskmine.

Kas tasub osta?

Kui võtta arvesse telefoni näitajad, siis peab ütlema, et Google oleks pidanud mõtlema Pixel 5 puhul odavama hinnaklassi peale. Koduturul ehk USAs jääb telefoni hind 700 dollari kanti, mis on märksa odavam kui Eestis, aga siiski krõbe. Selles hinnaklassis on mitmeid häid telefone ja Pixel 5 ei torka nende seas silma.

Üldiselt saab Pixel 5 muidugi nimetada heaks telefoniks ja aku ning kaamera puhul kerkib see esile konkurentide seast. Hinnasilt lükkab seadme aga samasse klassi telefonidega, millele Pixel 5 jääb alla. Aga kui hind ei häiri ja tahad korralikku telefoni, millel on kvaliteetne kaamera ning võimas aku, siis Pixel 5 on kindlasti sobiv.