Ülevaade ⟩ Töötukassa töötasutoetuse statistika paljastab suured palgakäärid: kellele töötaja eest 1000, kellele 6000 eurot

Valitsus otsustas eelmise aasta lõpus, et töötukassa kompenseerib töötasukulud nendele ettevõtjatele, kellel on töötajaid Harjumaal või Ida-Virumaal ja kelle tegevus oli erakorraliste piirangute tõttu 28. detsembrist 31. jaanuarini märkimisväärselt häiritud. Mis valdkonna ettevõtted toetust saavad, otsustas toonane valitsus. Toetust said taotleda kõik majutus- ja toitlustusettevõtted, kelle põhitegevuse koodi esimesed numbrid on 55 või 56, samuti info ja side ning haridusettevõtted. Ehk toetuse saamiseks pidi su ettevõte kandma õiget numbrit ning olema õiges Exceli lahtris.