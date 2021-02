Koroonalõksus lõbusõidulaevad seisavad üheksandat kuud Küprose vetes

Kaks kuud hiljem avas suuresti turismist ja laevandusest sõltuv Küpros oma veed taas, et lõbusõidulaevad saaksid tankida ja ankrusse jääda. Pakkumisest haaras kinni kruiisioperaator Carnival, kelle luksuslaevad on nüüd maist saadik Moni külast kahe kilomeetri kaugusel ankrus, sest pandeemia on lõbureisid täiesti seisma pannud.