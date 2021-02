Tuludeklaratsiooni esitamine lõi nelja aasta rekordi

Kuna tänavu on oodata enam kui 750 000 tuludeklaratsiooni esitamist, on värskete andmete kohaselt juba enam kui 40 protsenti inimestest deklaratsiooni esitanud.

Maksu- ja tolliamet kutsub inimesi mitte kiirustama, sest tuludeklaratsioone saab esitada kuni 30. aprillini ning tasub üle kontrollida, kas kõik lubatud maksuvabastused on kasutusele võetud.

Tulude deklareerimise periood algas esmaspäeval ja kestab 30. aprillini. Enammakstud tulumaksu hakatakse tagastama alates 26. veebruarist elektrooniliselt tulu deklareerinutele ja alates 19. märtsist paberil deklaratsioonide esitajatele.

Juhul kui deklaratsioon ei vaja kontrolli või ei tule esitada täiendavaid dokumente, tagastatakse enammakstud tulumaks paari nädala jooksul. Lõplik tähtaeg nii tulumaksu tagastamiseks kui ka juurde maksmiseks on 1. oktoobril 2021.

Kannatust tasub varuda ka infotelefonile helistades ning elektroonilise deklaratsiooni esitajatel – varasem praktika on näidanud, et esimestel päevadel on koormus süsteemidele väga suur ja seetõttu ei saa kõik soovijad korraga deklaratsiooni täitma asuda.