Tervishoid seisab silmitsi suurte üleilmsete muutustega, kus aina vähemate ressursside abil tuleb kanda hoolt vananeva rahvastiku eest, kelle vajadused on suurenenud ja kelle ligipääs hooldusele on veelgi ebavõrdsem. Selles vallas on tulemas revolutsioon, kirjutab SEB privaatpanganduse strateeg Peeter Koppel majandusteadlase Gustaf Blidholmi artiklit refereerides.