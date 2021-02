Jaanuaris vähenes maksepuhkustel laenude maht jõudsalt

Laenuportfellid ei muutunud

Laenuportfelli suurus jaanuaris oluliselt ei muutunud. Pangaliidu liikmespangad on majapidamistele laenanud 9,7 miljardit ja ettevõtetele 8,7 miljardit eurot. «Jaanuarikuus on tagasihoidlikum laenunõudlus võrreldes aasta lõpuga tavapärane ka siis, kui majanduses on rahulikumad ajad. Näeme aga samal ajal, et maksepuhkusel olijate hulk kahaneb jätkuvalt ja probleemsete laenude osakaal ei ole suurenenud. Hetkel saame öelda, et eeldused majanduse taastumiseks on head, võtmeküsimuseks saab vaktsineerimise kiirus ja ulatus,» sõnas pangaliidu juhatuse esimees Allan Parik.