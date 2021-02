Bitcoini hind kerkis üle maagilise piiri

USA populaarne investorite kanal CNBC kirjutab, et bitcoin'i hinnatõusu toetasid teated, et suurfirmad nagu Tesla, Mastercard ning BNY Mellon on krüptoraha toetanud. Tesla avaldas eelmisel nädalal, et soetas krüptoraha 1,5 miljardi dollari eest ning plaanib bitcoin'i ka oma toodete ostmisel aktsepteerida. Mastercard aga teatas, et avab oma võrgustiku osadele krüptorahadele.