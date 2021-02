Uurimus: kas robotid hakkavad inimestelt töökohti ära võtma?

Need tulemused lähevad vastuollu mõningate varasemate teadustöödega, mis on väitnud, et robotid kärbivad töökohtade arvu. Uurimuse läbi viinud teadlased Daisuke Adachi, Daiji Kawaguchi ja Yukiko Umeno Saito selgitasid, et erinevus tuleneb sellest, millist riiki vaadelda ja kui pika perioodi jooksul.