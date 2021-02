Eelarveaugust väljaronimiseks on Eestis teemaks tõusnud varamaksud. Teema on välja toonud peaministri majandusnõunik Ardo Hansson ja ärimees Viljar Arakas. Kui idee peamine vastuargument on, et siis põgenevad rikkad riigist ära, siis on üks Euroopa riik, kus see süsteem tundub hästi töötavat.