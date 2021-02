Tuumajaama eestvedajad kaasavad 2,5 miljonit reaktori rajamise uurimiseks

Fermi Energia seniseid ettevalmistustöid on rahastanud Eesti erainvestorid ja Ameerika Ühendriikide riskikapitalifond Last Energy VC kokku 560 000 euroga.

Eesmärgiks Eesti varustuskindlus

Tema hinnangul on oluline arvestada, et tuule- ja päikeseenergia tootmine on ilmastikust sõltuv ning ei taga Eestile varustuskindlust. «Väikesed moodulreaktorid võimaldavad Eestil jõuda süsinikuneutraalse varustuskindluseni nii, et tulevikus ei köeta katlaid nende Eesti puidutööstuse saadustega, millest saab toota väärtuslikumaid tooteid,» lisas tegevjuht.