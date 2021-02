Tinderit ahistamises süüdistanud naine lõi uue kohtinguäpi ja sai miljardäriks

Neljapäeval New Yorgi börsil debüteerinud Bumble aktsia oli reedeks 43-dollarilise emissioonihinnaga võrreldes kallinenud 74 protsenti 75 dollarini. Seega oli Wolfe Herdi 12-protsendilise aktsiapaki väärtus ettevõttes sisuliselt üleöö kasvanud ligi 1,5 miljardi dollarini. Vaid 31-aastane Wolfe Herd on nüüd noorim naine, kelle juhitud ettevõte on avalikult börsil noteeritud. Samuti on temast saanud üks väheseid naismiljardäre Wall Streetil, kes on oma rikkusele ise aluse pannud, kirjutas BBC News.