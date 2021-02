Aasta tagasi olid hinnas sukeldumismaskid, tänavu nõutakse lumelabidaid

Võrreldes 2019. aasta jaanuari müügiga on tänavu jaanuaris lumelabidate müük kasvanud rohkem kui kaks korda, samuti on kasvanud kallimad ostud nagu bensiiniga lumepuhurid, mida kasutatakse peamiselt suuremate alade lumest puhastamiseks. Lisaks on kalapüügivahendite müük kasvanud üle kahe korra.

Baluta sõnul on kiiret kasvu mõjutanud erinevad tegurid. «Esiteks oleme viimastel kuudel kogenud kiiret e-kaubanduse buumi, mille tulemusel on muutunud klientide harjumused ja eelistatakse üha enam teha oma igapäevaseid oste veebist. Teiseks on tänavune ideaalne talveilm võimaldanud inimestel nautida talvised tegemisi. Eelmise aasta jaanuaris oli ilm talve kohta ebatavaliselt soe ja siis täheldasime, et inimesed ostsid pigem soojamaareisidega seotud tooteid,» rääkis Baluta.