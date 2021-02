Kontrolli üle! Need on levinuimad vead, millega inimesed oma raha maksuametile jätavad

Eelmisel aastal jäeti maksuameti kätte 11 miljonit eurot, mida inimestel oleks olnud õigus tagasi saada. Riik on loonud inimestele terve rea maksusoodustusi, aga kuna neid tuleb sageli ise tuludeklaratsioonile märkida, siis võivad inimesed endale unustades kogemata rahalist kahju teha.

«Üldiselt on inimesed hästi informeeritud, millised maksusoodustused kohalduvad ja neid kasutatakse aktiivselt,» ütles maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi. «Aga võib juhtuda, et esimese hooga ei vaadata korralikult eeltäidetud andmeid, vaid keskendutakse sellele, et võimalikult ruttu deklaratsioon esitada. Ja niimoodi tekivad olukorrad, kus deklaratsioon kinnitatakse suure kiiruga ära.»