Mark Zuckerberg oma töötajatele: tehke Apple’ile haiget

Zuckerberg ärritus Apple’i peale eriti 2018. aastal, kui Facebook sai palju kriitikat kasutajate andmete kogumise eest. Cook ütles, et Apple poleks kunagi sellisesse olukorda sattunud, kirjutab Wall Street Journal.

Facebooki juht lausus, et Cooki väiteid ei vasta tõele. Eravestluses töötajatega oli Zuckerberg aga veel karmim. «Me peame [Apple'ile] haiget tegema,» ütles Zuckerberg töötajatele.

See polnud esimene ega viimane kord, kui Cooki kommentaarid Zuckerbergi on ärritanud. Tüli Apple’i ja Facebooki vahel on viimastel kuudel taas süvenenud.