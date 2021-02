Vingugaasiandur saanuks Narvas inimelu nõudnud tragöödia ära hoida

Lõppenud nädalavahetusel toimus Narva kortermajas õnnetus, milles hukkus 12-aastane laps. TTJA kontrollis mullu Ida-Virumaal gaasiseadmeid ja hoones, milles õnnetus juhtus ei olnud vingugaasiandurit, teatas ameti pressiesindaja esmaspäeval.

TTJA peadirektor Kaur Kajak märkis, et amet analüüsib juhtunut. «Meie ekspert viibis möödunud nädalavahetusel Narvas ja teeme politseiga igakülgset koostööd, kahjuks ei saa õnnetuse asjaolusid enne juurdluse lõppu täpsemalt kommenteerida. Paneme igale inimesele südamele olla tähelepanelik oma gaasiseadmete osas. Vingugaasiandur on Eestis täna kohustuslik. Loodan, et me kõik aitame omalt poolt kaasa selleks, et niisugused õnnetused ei kordu.»

Vingugaas saab tekkida ainult siis, kui põlemiseks ei jätku õhku ehk kui ruumid on muudetud õhukindlaks ja ventilatsiooniavad on suletud ning põlemiseks vajalik õhk ei pääse gaasiseadmega ruumi.

TTJA on aastaid teinud gaasiohutuse alast teavitustegevust. Viimastel aastatel on peatähelepanu pööratud just Ida-Virumaale. Kokku on TTJA viimastel aastatel kontrollinud Ida-Virumaal kohapeal tuhandete korterite gaasiohutust. Probleeme puuduliku ventilatsiooni või torustikuga tuvastati pooltes korterites. Puudusi esines rohkem gaasiveesoojenditega korterites. Kontrolliprojekti käigus paigaldati ka vingugaasiandur neile, kellel see puudus.

Kuna vingugaas on nähtamatu ja ilma lõhnata, aitab seda tuvastada ainult vingugaasiandur. «Kui inimestel oleks kodus vingugaasiandur, jääksid sellised traagilised õnnetused juhtumata,» lisas Kajak.