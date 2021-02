Aasta algusest on krüptoraha väärtus kerkinud 70 protsenti, sest traditsiooniline finantssektor, mis bitcoin'i varem põlgas, on hakanud sellesse investeerima või teatanud sellisest kavatsusest, kirjutab Reuters.

Näiteks on krüptorahasse paigutanud vaba raha Tesla, samuti on Morgan Stanley investeerimisüksus andnud märku, et ei välista bitcoin'i soetamist.