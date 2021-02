Leedu telekomifirma tahab tükki Eesti 5G pirukast

Advokaadibüroo Cobalt vandeadvokaat Sten Luiga märkis Bite'i esindajana ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suttile saadetud kirjas, et kuigi 5G sagedusluba on Bite'i jaoks ainult üks eeldus Eesti turule sisenemiseks, on tegemist määrava tingimusega ning ettevõtte turule sisenemine sõltub olulisel määral sellest, kas konkursil jagatakse välja kolm või neli sagedusluba.