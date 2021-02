Hiiumaa parvlaevaühendust häirib Heltermaa kanalisse kinni jäänud kaubalaev

Suursaarte ja mandri vahelist ühendust korraldav AS TS Laevad teatas, et pühapäeva õhtune väljumine Rohukülast Hiiumaa poole on tühistatud. Laevaliikluse katkestas Poolast Sczeczinist Lehtma sadama kaudu Heltermaale teel olnud kaubalaev, mis jäi pühapäeva õhtupoolikul Heltermaa kanalisse kinni ning ootab seal puksiiri.