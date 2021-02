KOMMENTAAR ⟩ Mihkel Nestor: Ka Eesti ekspordiaasta oli äärmuslik

Mineviku asemel on mõistagi palju põnevam see, kuidas läheb eksportival sektoril tänavu. SEB majandusprognoosis oleme arvestanud üsna tubli viieprotsendilise kasvuga. Lootust kiiremaks kasvuks annab juba mullune madal võrdlusbaas. Kuigi koroonaviirus pole kuhugi kadunud, läks eksportival tööstusel 2020. aasta esimeses pooles nii halvasti, et selle tulemuse ületamine ei tohiks kuigi keeruliseks osutuda. Lisaks hetkel kiiret kasvu näitavatele kaupadele nagu elektroonika või energiakaubad, võiks aasta edenedes lisanduda ka teisi olulisi tööstustooteid. Näiteks eelmisel aastal kiratsenud puidutööstus, valmismajade ja mööbli valmistamine peaksid saama tuge kriisi ajal heasse seisu jäänud Põhjamaade majandustelt. Majapidamiste sissetulekud on Soomes, Rootsis ja Norras kannatanud vähe ja tarbimiskindluse paranemisel peaks sealse kinnisvaraturu kasv siinsetele eksportijatele uusi võimalusi pakkuma. Aasta teises pooles ootame aga ennekõike teenuste ekspordi vähemalt osalist taastumist, mis kriisieelsetel aegadel andis umbes kolmandiku Eesti koguekspordist. Kuigi ebakindlust on õhus veel küllaga, siis on tõenäoline stsenaarium siiski see, et inimesed soovivad esimesel võimalusel naasta oma seniste tarbimisharjumuste juurde. Loodame, et 2021. aasta seda ka võimaldab.