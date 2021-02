Naisinvestorid reeglina ei panusta riskantsetesse aktsiatesse, nagu oli jaanuari lõpus taevastesse kõrgustesse kerkinud GameStop, mis iseenesest on hea, sest videomängude poeketi aktsia on pärast rekordkõrgusele kerkimist kukkunud 80 protsenti. Kuid naissoost investorite madal osalus aktsiaturgudel on spetsialistide hinnangul probleem nii naistele endile kui ka finantsturgudele tervikuna.