Astrofüüsik arutleb: kas Veenuselt leiti tõesti elumärk või oli see eksitus?

Leideni ülikooli astronoomid Ignas Snellen ja Michiel Hogerheijde, kes on eksoplaneetide atmosfääride uurimise ja ALMA eksperdid, kordasid Greavesi rühma andmetöötlust, kuid ilma eelduseta, et otsitava spektrijoone asukoht spektris on teada. Nad leidsid, et seda meetodit valesti rakendades võib mürast signaale esile manada, seega võib PH 3 spektrijoon olla liialt usina andmetöötluse loodud miraaž. Võimalikele probleemidele andmete kvaliteedi ja töötlusega on viidanud veel kaks sõltumatut teadusrühma. Vaidlus areneb säärase tempoga, et ka nende analüüsid on internetis avaldatud ilma teadusmaailmas usalduse templina kehtiva eelretsensioonita, seega võib puudujääke ilmneda nii tööde selguses kui ka tehnilises korrektsuses.

Teine näiline kirstunael löödi Greavesi rühma avastusse täiesti teistsuguste seadmetega tehtud uurimistööga. Ameerika Ühendriikide kosmoseagentuuri NASA spektrograafiga TEXES ja Euroopa kosmoseagentuuri sondil Venus Express asunud instrumendiga SOIR vaadeldi kesk- ja lähiinfrapunakiirgust (vastavalt 4,5–25 ja 2,2–4,3 mikromeetrit).

Aparaadid pakuvad niisiis ligipääsu teistsugustele spektrijoontele kui JCMT ja ALMA, mille ampluaa on pigem kauginfrapuna- ja raadiokiirgus. Pierre Encrenaz arvutas TEXES-i andmete põhjal koos kaasautoritega PH 3 -koguse ülempiiri Veenuse atmosfääris. See osutus JCMT ja ALMA andmetest välja kaevatud signaalist neli korda väiksemaks. Veelgi suurem probleem kerkis belglase Loic Trompet’ juhitud Venus Expressi andmete analüüsi järgi: fosfaani ei leitud, selle sisalduse ülempiir on koguni sada korda väiksem kui Jane Greavesi rühma leitud väidetav 20-miljardikuline kontsentratsioon.

Veenuse fosfaanileiu autorid on vahepeal avaldanud veel kaks artiklit, milles lükkavad hoolikama analüüsi abil ümber mõned andmete töötlemise kohta tõstatatud küsimused ning selgitavad põhjalikult, miks nad ei näe probleemi ka fosfaani spektrijoonega kattuvas vääveldioksiidi joones.

Niisugune teaduslik pingpong võib tekitada tänapäeva «tõejärgses» ühiskonnas mulje, et kõik on vaieldav, ja tõstatada küsimuse, kas isegi teaduses pole midagi kindlat. Tegelikult on tegemist suurepärase näitega teadusliku protsessi toimimise kohta: kaalutakse erisuguseid andmeid ja väiteid, analüüsitakse kriitiliselt üksteise töid, ajapikku aga selgub tõeliselt usaldusväärne teadmine ehk teaduslik tõde.

Edasi – tagasi Veenusele!

Selleks et selgitada täpsemalt välja Veenuse atmosfääri koostis ja võimalikud elumärgid, ei saa üle ega ümber vajadusest uute sondide ja orbitaaljaamade järele. NASA kaalub praegu kahte võimalikku projekti: DAVINCI+ ja VERITAS. Neist esimene on orbiiter, mis heidaks Veenuse atmosfääri kerakujulise sondi. Sond määraks Veenuse pinnale langedes üksikasjalikult gaaside koostise. Teine aparaat on puhtalt orbitaaljaam. Mõlemad kuuluvad nelja kandidaadi hulka, mida NASA vaeb praegu järgmise Discovery-kategooria projektikonkursil.

Arvestades 2020. aasta viimastel kuudel üles kerkinud suurt teaduslikku ja avalikku huvi Veenuse atmosfääri uurimise vastu, näib tõenäoline, et valituks osutub DAVINCI+. Reaalsus selgub 2021. aasta lõpuks. Varem on Discovery egiidi all tööle seatud näiteks revolutsiooniline eksoplaneetide avastamise kosmoseteleskoop Kepler.

Tulevikumuusika valda kuuluvatest Veenuse uurimise projektidest on kindlasti üks põnevamaid kulguri prototüüp AREE (Automaton Rover for Extreme Environments ehk vabas tõlkes automaatkulgur ekstreemsete keskkondade jaoks), mille põhiline arendaja on Jonathan Saunder NASA allasutuses Jet Propulsion Laboratory. AREE projekt kuulub n-ö analoogtehnoloogia valdkonda, selle keskne idee on vähendada vajadust keerukate mootorite, akude ja digitaalelektroonika järele, mis Veenuse tohutus kuumuses ja happelises atmosfääris kergesti hävinevad.

Selle asemel sarnaneb AREE idee pigem Hollandi kunstniku Theo Janseni Strandbeest’ide põhimõttega, mille järgi kasutatakse mootorita edasiliikumiseks tuult ja gravitatsiooni. Säärast tüüpi kulguritest on juba valminud prototüübid, mida NASA toel katsetatakse Veenuse tingimusi imiteerivates laborites.

Kunstniku nägemus Veenusel tuule jõul liikuvast kulgurist AREE. FOTO: NASA / JPL-Caltech

Ehkki Veenusel vaadeldud PH 3 spektrijoone kohta ei ole praegu rahuldavat selgitust ning eri andmed viitavad eri järeldustele, ootab meid ühel või teisel viisil vähemalt üks avastus. Olgu see siis andmetöötluse nüansside, geo- ja atmosfäärikeemia või koguni esimese maavälise biosfääri kohta.

Mihkel Kama (1984) on astrofüüsik, Tartu observatooriumi tähefüüsika kaasprofessor ja Londoni ülikooli kolledži lektor. Teda huvitab elu teke ja levik universumis, uurinud planeetide keemilise koostise lähteid planeeditekke keskkondades ning astrofüüsikalise tolmu mikrofüüsikat.

FOTO: Horisont