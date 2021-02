Šveitsi meedia kirjutab, et Credit Suisse maksab USAs 600 miljonit dollarit, et lõpuks ometi ühest tema jaoks tüütust kohtuvaidlusest pääseda. Nimelt on ta aastaid käinud kohut USA kommunaallaenude kindlustaja MIBAga, aga nüüd leppisid pooled kokku, et 600 miljoni maksmise järel on tüli unustatud.