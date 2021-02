Tõsi, mulle teadaolevalt on need valdavalt seotud invateenusega või pensioniealiste elanikega. Kui aga natuke avaramalt mõelda, siis põhimõtteliselt on ka pidevalt alla sadav lumi, mille ärakoristamine muutub mingist hetkest probleemseks, teatud sorti puude või vähemasti raskuse tekkimise allikas. Miks mitte panna pead kokku ja küsida: kes on need inimesed ja kus nad elavad, kes vajaks täna taksot, et õigel ajal ja tervena arsti juurde jõuda.